С 2023 года для физлиц в Беларуси введут новый налог 1 23.09.2022, 13:15

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Кто может получить льготы по новому сбору.

В Беларуси с 2023 года появится новый налог — сбор профессиональный доход. Это специальный налоговый режим для физлиц, уточняют в министерстве по налогам и сборам. В ведомстве рассказали, какими будут ставки этого налога и для кого предусмотрены льготы, пишет zerkalo.io.

Новый налог введут для самозанятых, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. То есть речь о физлицах, у которых есть профессиональный доход от деятельности. При этом у них нет работодателя и они не привлекают других работников по трудовым или гражданско-правовым договорам.

«Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно», — уточняют в МНС.

Чем можно будет заниматься на новом налоге, а чем, скорее всего, — нет

При этом чиновники до сих пор не определили, какие виды деятельности подпадают под новый налог. Ранее в Минфине сообщали, что самозанятые смогут заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных. Исключения должно определить правительство. Как ожидается, это будет реализация подакцизных товаров и товаров, которые подлежат маркировке; розничная торговля некоторыми товарами; деятельность, для которой нужна лицензия.

Налоговики ранее также предлагали ввести под запрет также оказание услуг по доставке табачных изделий, алкогольных напитков, пива, пивных коктейлей; продажу товаров не собственного производства; добычу и (или) реализацию полезных ископаемых.

Каким будет размер налога

Для тех, кто работает с физлицами, налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог начнет действовать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

В МНС уточняют, что новый налог — это альтернатива уплате подоходного налога, страховых взносов в ФСЗН, а также сбору для ремесленников.

«Эти ставки будут включать не только налоги, но и отчисления в фонд социальной защиты. То есть любой самозанятый гражданин, который будет пользоваться этим режимом, не только оплатит налоги государству, но и будет накапливать на свою будущую пенсию, на свой страховой стаж», — уточняли в МНС.

Какие нюансы есть по новому налогу

Плательщикам этого сбора не нужно будет предоставлять налоговую декларацию.

«Сумма налога к уплате исчисляет налоговый орган ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, — уточняют в МНС. — Уплата налога на профессиональный доход осуществляется ежемесячно не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем».

Самозанятый будет подавать данные через специальное приложение «Налог на профессиональный доход».

Кто может получить льготы по новому сбору

Первые 2000 рублей, которые поступят от профессионального дохода, не будут облагаться налогом.

«Для плательщика, являющегося получателем пенсии, ставка налога с 10% (20%) фактически уменьшается до 4% (8%), за счет освобождения от уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН», — поясняют налоговики.

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