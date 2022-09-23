«В эти три присеста должны все мужики быть там» 2 23.09.2022, 16:51

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Изображение: Вася Ложкин

Мобилизация в России будет проводиться в три этапа.

Они пройдут с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября. Об этом сообщает «Дождь» на ссылкой на аудиозапись со встречи в военкомате Омска, присланную одним из читателей.

Канал отмечает, что полностью подтвердить подлинность записи невозможно. Однако такие же данные о трех волнах призыва телеканалу привели читатели из Красноярского края.

На записи из Омска женщина, по-видимому, сотрудница военкомата, говорит родственникам, что будет три волны вручения повесток — и «в эти три присеста должны все мужики быть там».

На вопрос о том, как должны узнать о получении повестки те, кто, например, улетел в отпуск, она ответила так: «Если он улетел вчера, а сегодня на его имя появилась повестка, в течение трех дней он должен прилететь, иначе уголовная ответственность — 15 лет лишения свободы»:

— Никто не спрячется, никто не скроется, ни про кого не забудут, найдут всех.

Вспомните Афганистан, вспомните Чечню. Кто кого спрашивал, куда идти? Все полегли, только понятно, что толку нет, за что воюем-то? Была Чечня, поубивали всех пацанов — и все, теперь мы с Чечней друзья, ну так ведь?

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