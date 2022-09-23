Пять позитивных фильмов для вечернего просмотра 23.09.2022, 18:26

1,388

Один из фильмов в подборке - польский.

Для поднятия настроения «Униан» составил топ-5 романтических фильмов.

«Из моего окна»

Фильм «Из моего окна» создан по мотивам популярного молодежного романа Арианы Годой. В центре сюжета молодая девушка, которая влюблена в своего соседа. Но все меняется, когда парень отвечает ей взаимностью, несмотря на то, что их родители против этого романа.

«365 дней»

Польский фильм «365 дней» расскажет о главе мафии, который влюбляется в обычную девушку. Несмотря на то, что она в отношениях, он похищает ее. Массимо дает Лауре всего 365 дней, чтобы она его полюбила. В противном случае он отпустит ее. Как будут развиваться их отношения - смотрите прямо сейчас.

«Навстречу ветру»

Волны, солнце и страсть. На морском курорте юная девушка из богатой семьи впервые влюбляется. Ее избранник - свободолюбивый инструктор по кайтсерфингу. Главные роли в этом летнем киноромане от Кристоффера Раса играют Соня Метелица и Якуб Сасак.

«Неуловимый аромат любви»

Встретив идеального парня в приложении для знакомств, писательница из Лос-Анджелеса (Нина Добрев) летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули. Этот фильм подарит вам хорошее настроение, так как такая ситуация происходила, наверное, с каждым, кто знакомился в интернете.

«До встречи с тобой»

Жизнерадостная и невзыскательная Лу (Эмилия Кларк) устраивается на работу к богатому циничному холостяку, которого парализовало после аварии. Она будет помогать ему, а затем их рабочие отношения перерастут в нечто большее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».