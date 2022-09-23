В выходные белорусов ожидает теплая погода 1 23.09.2022, 19:14

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Прогноз синоптиков на ближайшие дни.

В выходные в Беларуси установится теплая погода и почти без осадков, сообщает Белгидрометцентр.

В субботу, 24 сентября ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны будет слабый туман. Температура воздуха ночью +2…+8°С, днем +11…+16°С.

В воскресенье, 25 сентября ожидается повышенное атмосферное давление. Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых регионах сохранится слабый туман. Ночью +1…+7°С, местами по Беларуси могут быть заморозки 0…-2. Днем станет теплее, ожидается +10…+17°С.

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