Куда и за сколько сейчас можно полететь из Минска? 23.09.2022, 20:57

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Билеты на самые удобные маршруты раскуплены до середины октября.

С началом мобилизации в России многие россияне направились в Беларусь. Минск рассматривается скорее как перевалочный пункт, так как билеты на самолеты из Москвы по разным направлениям были раскуплены в первые же часы после объявления мобилизации. Однако из-за санкций вылеты из Минска также сильно ограничены.

«Белсат» посмотрел, куда теперь можно улететь и за какую цену. Спойлер: билеты на самые удобные и быстрые маршруты раскуплены до середины октября, цены на них – от 450 долларов.

Безвизовые страны

Грузия

Одно из самых удобных направлений для вылета прямым рейсом – Грузия. Виза не нужна, только загранпаспорт, если брать россиян. Здесь можно находиться до 360 дней, единственное – россиян туда пускают не всегда, в последнее время увеличилось количество отказов.

Тбилиси. Ближайшие билеты находим на 15 октября и только бизнес-класса стоимостью 1 342 рубля. 16 октября уже есть билеты и эконом-класса по цене 1 091 рубль.

Батуми. Ближайшая дата тоже 15 октября, эконом-класс стоит также 1 091 рубль, бизнес-класс – 1 342 рубля.

Кутаиси. Ближайшая дата – 26 октября. Стоимость билета эконом-класса – от 550 рублей.

Турция

Стамбул. Ближайшая дата – 14 октября. Цена – 1 183 рубля за билет эконом-класса. Находиться здесь можно 60 дней.

Азербайджан

Баку. Ближайшая дата – 15 октября, билет эконом-класса стоит 1 208,86 рубля, бизнес-класс – 1 384,86 рубля. Время пребывания в стране – 90 дней.

Узбекистан

Больше всего билетов и вариантов вылета журналисты нашли именно в эту страну. Находиться в ней можно 60 дней. Однако все рейсы – многочасовые, с пересадками.

Ташкент. Ближайшая дата – 2 октября, но есть только билеты бизнес-класса стоимостью 2 176,68 рубля. Лететь нужно с пересадкой: от 19 часов до 26 часов 50 минут. Билеты эконом-класса мы нашли с 3 октября, стоят 1 522,68 рубля. Очень много вариантов касательно времени вылета, есть рейс, который хоть и с пересадкой, но занимает «только» 7 часов.

Ургенч. Ближайшая дата – 25 октября. Стоимость – от 593 рублей за билет эконом-класса. Лететь с пересадкой от 10 часов 20 минут до 23 часов 45 минут.

Фергана. Ближайшая дата – 25 октября. Эконом-класс – от 518 рублей. Лететь с пересадкой 9 часов 40 минут или же 17 часов.

Нукус. Ближайшая дата – 25 декабря. Билет эконом-класса стоит от 593 рубоей, бизнес-класса – 1 262 рубля. Лететь с одной пересадкой 10 часов 45 минут или же 23 часа 30 минут.

Бухара. Ближайшая дата – 28 октября, цена: эконом-класс – 618 рублей, бизнес-класс – 1 186 рублей. Лететь с пересадкой 23 часа 30 минут.

Самарканд. Ближайшая дата – 1 ноября. Билет эконом-класса обойдется от 518 рублей. Лететь с пересадкой 14 часов 50 минут.

Термез. Ближайшая дата – 4 ноября. Эконом-класс стоит от 568 рублей, бизнес-класс – 1 211 рублей. Лететь с пересадкой 10 гсов 25 минут.

Таджикистан

Душанбе. Много билетов и вариантов по времени вылета. Ближайшая дата – 29 сентября. Билеты эконом-класса стоят 1 799,77 рубля. Лететь от 13 часов 55 минут до 25 часов 30 минут с пересадками.

Худжанд. Ближайшая дата – 27 сентября. Много билетов и вариантов вылета. Цена – 1 097 рублей за билет эконом-класса. Лететь с пересадкой больше 20 часов (а один рейс есть – почти 29 часов). Находиться в этой стране можно 90 дней.

Объединенные Арабские Эмираты

Также безвизовый вариант, но придется долго лететь с пересадкой. В стране можно пребывать 90 дней.

Шарджа. Ближайшая дата – 1 октября. Эконом-класс стоит 2 139 рублей. Лететь с пересадкой 13 часов 30 минут.

Абу-Даби. Ближайшие билеты – 8 октября, только бизнес-класс стоимостью 3 938,52 рубля. Отметим, что лететь здесь придется 12,5 часа с одной пересадкой. Билеты эконом-класса мы нашли только на 20 октября, стоимость – 1 855 рублей, но лететь придется больше суток – 27 часов 40 минут.

Дубай. Ближайшая дата – 9 октября. Есть билеты только бизнес-класса стоимостью 3 873,60 рубля. Самолетов несколько в один день, летят всегда с одной пересадкой от 9 часов 50 минут до 20 часов 50 минут. Билеты эконом-класса есть, начиная с 14 октября стоимостью 2 129 рублей, лететь 14 часов.

Казахстан

В эту страну росяном можно лететь просто по внутреннему паспорту, без заграничного. Пребывать в стране можно 30 дней без регистрации + 60 с регистрацией по месту жительства.

Нур-Султан, или Астана. Ближайшая дата – 13 октября, стоимость эконом-класса – 1 267 рублей. Рейс прямой.

Алматы. Ближайшие билеты находим на 14 октября, эконом-класс стоит 1 681 рубль, лететь 17 часов 20 минут с одной пересадкой.

Армения

Такая же ситуация для россиян как и с Казахстаном – можно без заграничного паспорта. Но здесь разрешено находиться 180 дней.

Ереван. Ближайшая дата – 15 октября. Стоимость эконом-класса 1 183 рубля, бизнес-класса – 1 535 рублей.

Кыргызстан

Ош. Ближайшая дата – 29 сентября. Билет эконом-класса стоит 1 122 рубля, несколько вариантов по времени вылета, лететь с пересадкой более 20 часов. Время свободного пребывания в стране – 30 дней без регистрации + 6 месяцев с регистрацией по месту жительства.

С визами, но которые легко оформляются онлайн

Индия

В эту страну нужно оформить электронную визу продолжительностью от 30 дней до 5 лет.

Что с билетами?

Дели. Ближайшая дата – 18 октября. Стоимость эконом-класса 1 757 рублей. Лететь 24 часа с пересадкой.

Южная Корея

Сеул. Ближайшая дата – 1 ноября. Эконом-класс стоит от 1 370 рублей, бизнес-класс – 3 189 рублей. Лететь с пересадкой 31 час 30 минут. Нужна также электронная виза, которая оформляется самостоятельно. Время пребывания в стране – 60 дней.

Напомним, Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о «частичной мобилизации» утром 21 сентября. После этого самым популярным запросом в поисковых системах Google и «Яндекс» стал «как выехать из России», а на границах и в аэропортах образовались очереди.

Одним из направлений бегства мужчин из России от мобилизации на войну с Украиной стала Беларусь, которая служит своего рода перевалочным пунктом для вылета в другие страны.

Тем временем беларусские силовики уже получили устное распоряжение идентифицировать россиян, приехавших скрыться от мобилизации. Также и в аэропорту Минска, где существенно вырос спрос на билеты, милиция начала проверять мужчин с российскими паспортами.

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