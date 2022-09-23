Польша и Норвегия подписали контракты на поставки газа по Baltic Pipe 23.09.2022, 21:39

Это значительно укрепит энергетическую безопасность Польши.

Польская нефтегазовая компания PGNiG и норвежская нефтегазовая компания Equinor Group подписали контракты на поставку газа в Baltic Pipe. Это договоры купли-продажи природного газа, добываемого на норвежском континентальном шельфе, передает «Польское радио».

Общий объем подписанных контрактов составляет 2,4 млрд кубометров газа в год в течение 10 лет. Поставки газа в Польшу будут осуществляться по трубопроводу Baltic Pipe, который будет введен в эксплуатацию на следующей неделе. «Подписанные контракты на поставку газа, который будет передаваться по газопровод Baltic Pipe, являются значительным укреплением энергетической безопасности нашей страны», – сказала генеральный директор PGNiG Ивона Ваксмундзка-Олейничак.

PGNiG сообщает, что заключенные контракты предусматривают поставку до 2,4 млрд кубометров газа в год с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года. «Это обеспечит PGNiG дополнительными объемами топлива, которое будет отправляться в страну по газопровод Baltic Pipe, соединяющему норвежский континентальный шельф с Польшей через Данию», – подчеркнула генеральный директор польской нефтегазовой компании.

Напомним, что 23 сентября было завершено строительство польско-датского газопровода Baltic Pipe. 27 сентября состоится торжественное открытие газопровода, на церемонии будут присутствовать представители трех стран: Норвегии, Дании и Польши.

Ивона Доминяк из компании Gaz-System отметила, что Baltic Pipe наполнен газом и готов к эксплуатации:

«Все элементы Baltic Pipe, которые реализует Gaz-System, наполнены газом. Это газопровод проходящий по дну Балтийского моря, газопровод Нехоже-Плоты, газопровод Голенюв-Львувек и три газокомпрессорные станции».

Отметим, что, что мощность Baltic Pipe составляет 10 млрд куб. м в год, что сопоставимо с объемом голубого топлива, которое Польша ранее получала по по Ямальскому контракту с Россией, который истекает в конце года и не будет продлен.

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