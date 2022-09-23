ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе и российский штурмовик Су-25 23.09.2022, 23:30

Уже 212-й день украинская армия дает жесткий отпор оккупанту.

Украинские военные уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и 6 иранских дронов-камикадзе, сообщает командования Воздушных сил ВСУ.

- 23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» иранского производства, - говорится в сообщении.

По информации военных, шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ.

В Бериславском районе Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-25.

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