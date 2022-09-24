С Путиным может произойти интересный парадокс 1 24.09.2022, 8:59

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Тогда глава Кремля попадет в тупик.

Политолог Николай Давыдюк в интервью НВ рассказал о том, что в связи с мобилизацией в РФ с российским диктатором Владимиром Путиным может произойти парадокс.

«С Путиным здесь может произойти интересный парадокс: пока он будет собирать более многочисленную армию, ВСУ освободят Херсон. Тогда он попадет в тупик. Потому что он вроде бы усилился, поднял ставки, а имиджевые потери продолжатся. Потому что российская армия сейчас остается отступающей армией», — сказал Николай Давыдюк.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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