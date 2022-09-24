Беларусь ждет дефицит зерна?
- 24.09.2022, 9:25
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В стране продлили запрет на вывоз злаков.
В Беларуси продлили запрет на вывоз из страны зерна. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Запрет продляется на полгода. Из Беларуси нельзя вывозить пшеницу и меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале, прочие злаки, а кроме того — зерно дробленное без какой-либо иной обработки и обработанное зерно. Запрет также вводится в отношении семян рапса или кользы, и семян подсолнечника.
Согласно постановлению, вывоз зерна возможен в гуманитарных целях.
Накануне Лукашенко признался, что попросил Путина зарезервировать для Беларуси 500 тыс. тонн зерна.
Напомним, в Беларуси с 2021 года также действует временный запрет на вывоз муки и гречки. Тогда же был введен запрет на вывоз зерна, который продлевается каждые полгода.