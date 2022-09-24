«Разве такие цены еще бывают?» 1 24.09.2022, 9:57

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Что белоруска смогла купить за 10 копеек.

«Мы с ребенком зашли на почту и, пока ждали свою очередь, рассматривали витрину. Каким же было мое удивление, когда я увидела на витрине ценник в 10 копеек. Разве такие цены еще бывают? Оказалось, бывают. По-моему, за 10 копеек сейчас не купить даже коробок спичек», — рассказывает минчанка Ирина. Она прислала в редакцию onliner.by фото.

Итак, если у вас есть только 10 копеек, вы можете купить на них закладку для книг из мелованного картона с ярким рисунком и напечатанной линейкой.

«Мой сын обожает мультик «Три кота» и сразу же попросил себе закладку с тремя котами. Ребенок пришел в полный восторг и нес эту закладку с почты домой в руках. Она сделана из добротного плотного картона. Пожалуй, это моя самая удачная инвестиция десяти копеек за последнее время».

Если вы получаете среднюю зарплату (1644 рубля минус налог 13% = 1430 рублей) и готовы купить закладок на все, у вас выйдет 14 300 штук.

Если посмотреть правде в глаза, белоруска купила за 10 копеек красивый картонный прямоугольник. А ну и какая разница, если это доставило радость ребенку.

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