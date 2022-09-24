NYT: Путин загнал армию РФ в «котел» под Херсоном 1 24.09.2022, 11:38

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Отрезанным от снабжения российским военным запретили отступать.

По словам американских официальных лиц, в последние недели российский президент Владимир Путин более активно включился в стратегическое планирование войны против Украины, в частности отклонил просьбы военных разрешить им отступить из Херсона, пишет NYT.

Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить через Днепр, сохранив технику и жизнь солдат. Но такое отступление было бы еще одним унизительным публичным признанием неудач Путина в войне и принесло бы Украине вторую большую победу за один месяц.

Херсон был первым крупным городом, оказавшимся под временной оккупацией во время вторжения россиян, и остается единственной региональной столицей под контролем Москвы. Освобождение города от захватчиков было бы большим достижением для президента Украины Владимира Зеленского.

Сосредоточенный на победе любой ценой, Путин стал более публичным лицом войны, поскольку российская армия переживает все больше потрясений. Это заставило главу Кремля объявить частичную мобилизацию, которая может предусматривать привлечение 300 тысяч призывников. РФ фактически «признала», что имеет слишком мало военных, чтобы продолжать наступление, страдает от недостатка высокотехнологичного оружия и не смогла получить доминирование в небе.

Американские официальные лица, ознакомленные с данными разведки, сказали, что за кулисами Путин берет на себя еще большую роль в войне, в частности, сообщая командирам, что стратегические решения на поле боя должен принимать он. Несмотря на то, что глава Кремля принял некоторые рекомендации от военных, включая мобилизацию, его участие в планировании создало напряжение, заявили американские чиновники.

Официальные лица США отмечают, что отказ Путина вывести войска из Херсона также привел к снижению морального духа среди российских солдат, в основном отрезанных от своих линий поставок, и которые, похоже, считают, что могут остаться в безысходности против украинских сил.

«Ситуация в Украине явно динамична. Еще слишком рано для полной оценки, но мне ясно, что стратегическая инициатива перешла к украинцам», — заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Но он предупредил, что предстоит еще «длинный путь».

Разногласия во взглядах Путина и военных командиров по поводу боевых линий в Херсоне иллюстрируют, насколько критична ситуация на юге Украины для обеих сторон, заявили американские чиновники. Несмотря на последние успехи Украины на северо-востоке, территория вокруг Херсона является важным театром боевых действий, имеющим глубокие стратегические последствия для Киева и Москвы.

Некоторые американские официальные лица заявили, что видят проблемы для российских военных в южном театре боевых действий. На этой неделе высокопоставленный чиновник США отметил, что на юге Украина может повторить успехи, достигнутые войсками во время молниеносного наступления на северо-востоке в начале этого месяца. Если Киев оттеснит российские войска еще дальше, в конце концов, под угрозой может оказаться контролируемый РФ сухопутный мост в Крым.

Разные взгляды по Херсону – это лишь последние разногласия между Путиным и военным командованием РФ. По словам американских чиновников, старшие российские офицеры неоднократно подвергали сомнению первые планы войны, в частности начальный этап, предусматривавший быстрый удар по Киеву. Российские офицеры считали, что Путин приказал воевать, привлекая недостаточное количество войск и оружия.

Опасения российских офицеров оправдались и после поражения армии РФ под Киевом Путин ослабил свой контроль над военным планированием. По словам американских чиновников, он разрешил старшим генералам создать новую стратегию, сосредоточенную на массированных артиллерийских обстрелах. Новая стратегия фактически была жестокой войной на истощение, подыгравшей силе российской армии и помогшей РФ двигаться вперед на востоке Украины.

С тех пор как Путин приказал своему командованию продолжать бои в Херсоне, российские военные пытались остановить продвижение украинцев в этом регионе. На прошлой неделе россияне ударили по дамбе на реке Ингулец, чтобы усложнить текущее контрнаступление ВСУ.

Но украинские удары взорвали переправы через реку Днепр, что в значительной степени отрезало российские войска от их линий снабжения. По словам украинских чиновников, россиянам пришлось использовать понтонные мосты для пересечения реки, но они попали под украинский огонь.

«У них там есть подразделения, которые, если украинцы прорвут линии, будут отрезаны и оцеплены. Я не могу переоценить, насколько опасна ситуация для них», — сказал старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Уход через реку Днепр, вероятно, позволил бы российским командирам удерживать линию на юге с меньшим количеством войск. Это дало бы им больше возможностей для передислокации сил из Херсона в другие районы: отражая контрнаступление на Харьковщине, укрепляя линии обороны на Донбассе или открывая новый фронт на юге.

Но Путин сказал командирам, что сам определит стратегию.

«В этой войне наблюдалось постоянное несоответствие между политическими целями Путина и военными средствами их достижения. В важных моментах принятия решений Путин медлил, отказываясь признавать реальность, пока варианты не превратились из плохих в худшие», — сказал аналитик Майкл Кофман.

Отвод российских войск через Днепр также станет фактически отказом от псевдореферендума о присоединении к РФ. Проведение таких фиктивных голосований является ключевой целью Москвы. Их блокировка остается одной из первоочередных задач Киева.

Поскольку в России обостряется несогласие, а мужчины призывного возраста пытаются бежать из страны во избежание мобилизации, по словам американских чиновников, Путин считает, что еще одна украинская победа еще больше подорвет популярность войны, чем он не может рисковать.

Разговоры главы Кремля с региональными военными командующими в Украине также могут быть частью усилий, направленных на получение более точных оценок ситуации на поле боя. Американские официальные лица заявили, что Путин не получает точной информации от своих главных военных советников - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Кроме блокирования отступления из Херсона, Путин выразил сомнение в усилиях России консолидировать свои позиции на северо-востоке у реки Оскол, куда дошло украинское контрнаступление. Путин также выступает против отступления, потому что он не желает передавать Зеленскому что-нибудь, что выглядит как победа.

Несмотря на то, что глава Кремля требует отказа от дальнейшего отступления, американские официальные лица заявили, что сами российские офицеры разделились по поводу того, как реагировать на украинские контрнаступления. Некоторые офицеры считают, что им следует отказаться от директив Путина, прежде чем украинцы прорвут их нынешние линии обороны. Другие считают, что они могут следовать указаниям главы Кремля.

Россия продолжает сосредотачивать свое внимание на юге, несмотря на продвижение украинских войск в Харьковской области. Хотя Москва направила определенное подкрепление на находящиеся под угрозой северо-восточные позиции, большинство из десятков тысяч военных, которые РФ отправила на юг, в район Херсона, в том числе некоторые из ее лучших боевых подразделений, остаются на местах.

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