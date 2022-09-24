закрыть
24 сентября 2022, суббота, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кадыров предложил отправить на войну в Украину силовиков вместо резервистов

  • 24.09.2022, 11:43
Кадыров предложил отправить на войну в Украину силовиков вместо резервистов

Глава Чечни снова пошел против «генеральной линии» Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместо резервистов на войну против Украины следует отправить работников российских силовых структур.

Об этом говорится в Telegram Кадырова.

По его словам, даже без резервистов в России большой штат сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, службы судебных приставов, ФСБ, службы охраны, службы внешней разведки, таможенной службы, прокуратуры и следственного комитета.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно 5 млн человек, регулярно составляют спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится.

Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений», - написал Кадыров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко