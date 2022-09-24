Кадыров предложил отправить на войну в Украину силовиков вместо резервистов 24.09.2022, 11:43

Глава Чечни снова пошел против «генеральной линии» Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместо резервистов на войну против Украины следует отправить работников российских силовых структур.

Об этом говорится в Telegram Кадырова.

По его словам, даже без резервистов в России большой штат сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, службы судебных приставов, ФСБ, службы охраны, службы внешней разведки, таможенной службы, прокуратуры и следственного комитета.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно 5 млн человек, регулярно составляют спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится.

Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений», - написал Кадыров.

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