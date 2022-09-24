В Пинске огурцы продают по цене персиков 24.09.2022, 12:31

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Что почем на региональном рынке.

Читатель «Медиа-Полесье» прошёлся по рынку на улице Звёздной в Пинске.

По словам мужчины, на прилавках большой выбор картошки — и на развес, и фасованный в сетки по 5-10 кг. «Второй хлеб» можно купить от 80 копеек за кило и даже с доставкой.

Появились в продаже пинские огурцы по 3-4 рубля.

Цена на помидоры зависит от товарного вида. Кило томатов на соус или для аджики можно купить и за рубль.

Крупные продают по 3-4 рубля.

Кило капусты стоит от 70 копеек.

Лук продают по 0,80-1,10 рубля, чеснок — по 8 рублей за кило. Свекла и морковь стоят от 90 копеек.

Болгарский перец можно купить от 2 до 4 рублей. Перец чили продают поштучно.

Тыкву на кашу продают килограммами по 4 рубля.

Не менее широкий ассортимент фруктов. На прилавках есть яблоки, груши, виноград, пинские персики и лесные орехи.

Виноград продают от 3 до 5 рублей за кило.

Пинские персики продают от 1 до 4 рублей.

Лесные орехи продают стаканами по 1,5 рубля.

Стоимость малины стабильна — 2 рубля за пол-литровую баночку.

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