Бегущие войска РФ оставили ВСУ трофеи с надписью «своих не бросаем» 1 24.09.2022, 15:12

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Украинские бойцы потроллили оккупантов.

Силы обороны Украины среди оружия, которое бросили войска России во время бегства, нашли гранатометы, боеприпасы и даже дрон. Причем на коробке от брошенного беспилотника было написано «Своих не бросаем».

Журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале опубликовал видео, как украинские военные продолжают находить вооружения, которые российская армия оставила при бегстве со своих позиций. На этот раз найдены гранатометы, боеприпасы и дрон.

Примечательно, на коробке, в которой был сам беспилотник, написано «Своих не бросаем» – один из девизов, которым гордятся российские оккупационные войска.

ВСУ сказали «спасибо» оккупантам за дрон.

«Особое спасибо за дрон. Что интересно, если обратить внимание, то на коробке с дроном написано «Своих не бросаем». Верим! Не «бросайте», нам нравится», - подчеркнули в СтратКоме ВСУ.

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