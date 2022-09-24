Почти бункер: под Минском есть дом, который наполовину находится под землей 24.09.2022, 18:59

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Необычный коттедж построили больше 30 лет назад в пяти минутах от МКАД.

В доме, который наполовину находится под землей, побывали журналисты realt.by. Они сами узнали о существовании оригинальной постройки лишь благодаря объявлению о продаже. Находится же он в деревне Новая Веска в Раковском направлении, всего в 5 минутах от МКАД.

Найти этот во всех отношениях оригинальный дом без риэлтера будет сложно: он надежно спрятан за живой изгородью из елок и орешника. Чтобы попасть на территорию, придется преодолеть откатные ворота оригинальной конструкции. Дальше – двор с бетонными дорожками ко входу и гаражу.

Первое впечатление – перед нами бетонный бункер, но «гражданский». В настоящем не было бы таких больших окон и деревянных дверей со стеклом. В остальном сходство поразительное: массивные бетонные стены растут из земли, высота небольшая, около двух метров.

С двух сторон стены полностью закрыты земляной насыпью, поросшей травой. На плоском перекрытии сверху раньше тоже была насыпь, но потом там решили надстроить дополнительный этаж.

Владелица дома поделилась в объявлении своими детскими воспоминаниями.

- Я провела там прекрасное детство – летом мы играли на крыше, плавали в самодельном пруду прямо во дворе, а зимой катались с крыши на санках или прыгали в сугроб. А когда я прочитала Толкиена, я поняла что живу в настоящей Хоббитании!

В доме три спальни, гостиная и кухня – в них светлее из-за больших двойных окон в деревянных рамах. Если разобраться, то естественного освещения было бы гораздо больше, но высокая и плотная живая изгородь наглухо закрыла дом от солнца.

Сам участок утопает в зелени – кроме живой изгороди на нем растут яблони, груши, вишни, черешни, калина, облепиха, липа. Перед входом – два исполинских грецких ореха, и каждую осень они дают много плодов.

Отапливается весь дом печью с улицы – у нее огромная топка, в которой можно сжечь любые дрова. Насколько мы поняли, от печи по дому скрытно протянуты трубы во все помещения под полами. Радиаторов не нашли.

Дом требует современного ремонта как внутри, так и снаружи – все-таки ему уже больше 30 лет. Владелица, кстати, понимает, в каком состоянии продается дом, поэтому готова торговаться (сейчас указана цена 150 000 долларов).

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