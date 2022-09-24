Украинские бойцы за сутки отбили восемь атак россиян 24.09.2022, 19:51

1,612

Авиация Сил обороны Украины нанесла 19 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники врага.

Подразделения Вооруженных сил Украины в течение текущих суток отбили попытки наступления ВС РФ в направлении восьми населенных пунктов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

По данным командования, с начала текущих суток ВС РФ совершили 5 ракетных и 12 авиационных ударов и более 9 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения не зафиксированы.

На Сиверском направлении враг из тяжелого вооружения обстреливал Гуту-Студенецкую и Михайлово Черниговской области и Павловку, Стукаловку, Середину-Буду, Миропольское, Краснополье, Мезеновку и Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении ВС РФ на протяжении суток вели огонь по Гоптовке, Ивашам, Александровке, Подолам, Купянску и Гороховатке, а на Краматорском - Пришибу, Яровой, Озерном, Диброве, Райгородоку и Северску.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в Соледаре, Бахмуте, Бахмутском, Веселой Долине, Одрадовке, Зайцево, Яковловке, Нью-Йорке, Верхнекаменском, Белогоровке и Раздоловке.

На Авдеевском направлении ВС РФ использовали тяжелое вооружение для ведения огня по Авдеевке, Бердичам, Первомайскому, Карловке, Водяному, Марьинке и Новомихайловке.

В Новопавловском и Запорожском направлениях с начала суток российские войска обстреляли более 25 населенных пунктов, среди которых - Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка.

Также тяжелая ситуация на Южнобужском направлении, где под огонь ВС РФ попали более 40 населенных пунктов, находящихся вблизи столкновения.

В течение текущих суток, как отмечает Генштаб, подразделения ВСУ отразили попытки наступления оккупационных войск в направлении Петропавловки, Выемки, Бахмутского, Зайцева, Опытного, Отрадовки, Невельского и Новомихайловки.

Для поддержки действий наземных формирований авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники врага. Подразделениям ПВО, в свою очередь, удалось уничтожить 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 беспилотников и крылатую ракету россиян.

- Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери врага уточняются, - добавил Генштаб в вечерней сводке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».