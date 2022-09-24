У Путина думают о введении военного положения 11 24.09.2022, 21:29

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30 сентября российский диктатор планирует выступить в Совете Федераций.

В России 30 сентября планируется «присоединить» к своему составу оккупированные регионы Украины. В связи с этим российский диктатор Путин планирует выступить в Совете Федераций. Как передает ТСН, об этом сообщают российские СМИ со ссылками на источники в Кремле.

По данным российских пропагандистов, в Кремле 27 сентября планируют провозгласить результаты фейковых «референдумов», 28 сентября — закрыть российские границы, 29 сентября Совет Федераций планирует аннексировать территории Украины, 30 сентября Путин должен выступить в Совете Федераций и объявить украинские территории «российскими».

Также в Кремле обсуждается возможность введения в России военного положения и запрета выезда из страны мужчинам.

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