США подняли в воздух самолеты-разведчики, отслеживающие ядерное оружие 1 24.09.2022, 22:09

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RC-135S Cobra Ball обнаруживают и сопровождают ракету на расстоянии до 450-500 километров.

Соединенные Штаты подняли в небо уникальные самолеты-разведчики RC-135S Cobra Ball, который отслеживает полеты межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом свидетельствуют данные flightradar24.

RC-135S Cobra Ball находился в небе над Аляской. Самолет, скорее всего, дозаправлялся.

По состоянию на утро 24 сентября все три самолета были в небе, два воздушных судна - на границе с Российской Федерацией. Один летел из центра США.

Последний раз Вашингтон поднимал в воздух RC-135S Cobra Ball в апреле 2022 года - когда РФ проводила испытания своего «Сармата» в Архангельской области.

RC-135S Cobra Ball: характеристики самолета и назначение

Boeing RC-135 - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов, которые США в период Холодной мировой войны использовала для наблюдения за советскими ПВО.

В состав экипажа RC-135S Cobra Ball входит минимум два пилота, один штурман, три офицера радиоэлектронной борьбы, два бортовых инженера-системотехника и два и более бортовых специалиста.

RC-135S Cobra Ball обнаруживают и сопровождают ракету на расстоянии до 450-500 км. С высокой точностью они могут определять момент отключения ракетного двигателя и рассчитать точки старта и падения.

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