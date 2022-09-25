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Террорист Гиркин: Лукашенко раздавят как клопа

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  • 25.09.2022, 10:00
  • 14,406
Террорист Гиркин: Лукашенко раздавят как клопа

При благоприятных обстоятельствах свержение диктатора может произойти в течение недели.

Экс-главарь боевиков «ДНР», российский военный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сделал заявление о возможном свержении диктатора Лукашенко, сообщает Ateobreaking.

Стрелков заявил, что если Россия проиграет войну, то в течение недели Лукашенко «раздавят как клопа, и ничего он сделать не сможет».

Также Гиркин добавил, что если Лукашенко «должен бросить на весы все, что у него есть», чтобы Россия «одержала победу».

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