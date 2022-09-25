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В Якутске женщины назвали российскую мобилизацию геноцидом

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  • 25.09.2022, 17:30
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В Якутске женщины назвали российскую мобилизацию геноцидом

Якуты провели акцию в виде хоровода.

Жители российского города Якутск провели 25 сентября массовую акцию протеста против объявленной в России мобилизации мужчин на войну против Украины. Об этом сообщают «Вести Якутии».

Издание пишет, что акция была женской, называлась «Матери против войны» и проходила в форме осуохайя – традиционного хоровода якутов.

Протестовавшие, в частности, держали плакаты с надписью: «Нет могилизации!», были слышны крики «Нет войне!» и «Нет геноциду!».

К месту протеста прибыли российские силовики.

SakhaDay пишет, что полицейские уговаривали протестовавших идти домой, затем отошли в сторону и дали женщинам провести осуохай.

Через некоторое время полицейские объявили присутствовавшим, что те нарушают закон, и начались задержания.

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