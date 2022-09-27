В Одессе прогремели мощные взрывы
- 27.09.2022, 7:56
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Все три иранских дрона «Шахид» были сбиты украинскими ПВО.
Вечером 26 сентября российские войска атаковали Одессу иранскими беспилотниками «Shahed-136». Все три вражеских дрона сбили украинские системы противовоздушной обороны.
Информацию подтвердили в Telegram горсовета «Одесса. Официально» и представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Местные жители сообщали о мощных взрывах, в частности, в южной части города. Один из дронов был сбит над морем.
«Если «мопеды» нарушают правила движения и поведения – их надо останавливать жестко», – отметил Братчук.
Заметим, «мопедами» иранские беспилотники называют из-за схожего характерного звука двигателя.
Между тем, местные Telegram-каналы публикуют фото и видео событий в городе.