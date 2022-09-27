Ученые нашли сооружение, которое старше Стоунхенджа и египетских пирамид
- 27.09.2022, 9:49
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Комплекс построили около 7000 лет назад.
Недалеко от Праги ученые обнаружили остатки сооружения каменного века, которое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Комплекс построили около 7000 лет назад, сообщает livescience.com.
Вероятно, в этом круглом здании собирались местные фермеры, но пока это только предположение — истинное назначение находки еще только предстоит установить.
На месте раскопок археологи нашли фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия. Получилось также разглядеть внутреннюю и внешнюю структуру сооружения.
Ученые говорят, что здания такого типа были популярными примерно до 4600 года до н. э., а потом внезапно исчезли из археологических источников. Объяснений этому до сих пор нет.