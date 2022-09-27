Ученые нашли сооружение, которое старше Стоунхенджа и египетских пирамид 27.09.2022, 9:49

1,162

Комплекс построили около 7000 лет назад.

Недалеко от Праги ученые обнаружили остатки сооружения каменного века, которое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Комплекс построили около 7000 лет назад, сообщает livescience.com.

Вероятно, в этом круглом здании собирались местные фермеры, но пока это только предположение — истинное назначение находки еще только предстоит установить.

На месте раскопок археологи нашли фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия. Получилось также разглядеть внутреннюю и внешнюю структуру сооружения.

Ученые говорят, что здания такого типа были популярными примерно до 4600 года до н. э., а потом внезапно исчезли из археологических источников. Объяснений этому до сих пор нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».