Разрушения на «Северном потоке» названы беспрецедентными 11 27.09.2022, 11:44

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Немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило, что причиной могли быть диверсии.

Сроки возобновления газотранспортной инфраструктуры газопровода «Северный поток» пока нельзя оценить, сообщила компания-оператор Nord Stream AG, передает РБК.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о резком падении давления в обеих нитках «Северного потока» и одной нитке недействующего «Северного потока-2». Датские власти сообщили об утечке газа в районе острова Борнхольм. Представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе.

Газопровод «Северный поток-2» состоит из двух ниток труб длиной порядка 1200 км, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 млрд куб. м газа в год.

Трубопровод, несмотря на санкции США, достроили в сентябре прошлого года, а в октябре по нитке Б пустили технический газ. К концу прошлого года обе трубы были заполнены. Поскольку после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР в феврале власти Германии приостановили сертификацию газопровода, его мощности решили использовать для газоснабжения регионов Северо-Запада России.

«Северный поток» функционировал с 2011 года, его мощность также составляет 55 млрд куб. м газа в год. Он был одним из последних маршрутов поставки газа в Европу в обходу Украины. Прокачка по «Северному потоку-1» с лета текущего года сократилась до 20% от максимальной пропускной способности, до 35 млн кубометров. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, техобслуживанием которых занимается Siemens. В конце августа из-за проблем с турбинами поставка газа прекратилась полностью.

Морское управление Дании предупреждало, что образовавшиеся утечки опасны для судоходства и запретило прохождение судов в радиусе 5 км.

Издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием инцидентов, сообщило, что причиной произошедшего могли быть диверсии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова одного из участников расследования, которое проводят федеральные власти. «Все говорит против совпадения», — добавил он.

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