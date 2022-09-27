«На должности руководителей ставили лизоблюдов и крыс» 27.09.2022, 13:21

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Архивное фото kp.by

Кризис серьезно ударил по кошелькам белорусов.

Читатели сайта Charter97.org рассказали об условиях работы и заработных платах. Многие отмечают, что кризис серьезно ударил по «толщине кошельков».

«Работал в одном из ювелирных магазинов. Показатели выполнялись с трудом. После скачка доллара и ввода санкций на страну, видимо, у конторы пошатнулось финансовое положение.

И нам начали предъявлять много требований и претензий. Сдавать тесты на знание ассортимента, материалов, искать причины где что-то не так с выкладкой и чистотой, начали внедрять безумные требования. И также если продавец не запомнит «своего» клиента в следующий раз, то будет лишении премии.

Еще начали грозить мошенничеством и вслед увольнением по статье УКРБ, что мы продавцы помогаем друг другу выполнять планы. На должности руководителей ставили и ставят лизоблюдов, крыс, неграмотных, молчаливых.

Зарплаты упали в разы. Годом ранее средняя выходила 1100-1500. Сейчас 800-1000 рублей. Требований стало больше, угроз — в том числе.

Компания частная, не белорусская. Заправляет Армения. Благо, что уволился сам и этому не препятствовали, потому что опытных, знающих, умеющих — не желают видеть», — рассказал читатель нашего сайта.

«Специалист работает почти десять лет в одной из страховых компаний. Было и есть много плюшек. Но из-за всего, что произошло после 2020 года, начались во всем проблемы. Требований много, клиентов мало (начали уезжать за границу), часов рабочих много ставят, требуют искать новых или за невыполнением планов — увольнение, выплаты на детей почти уже не выплачивают. Зарплаты упали с 2000 — 2500 рублей до 1000—1500 рублей, все выходные и праздники всегда на работе. Теперь даже требуют делать отчисления за содействие с банком «Белинвест». Хотя другие отделения страховой работают с «Альфа» и ничего не требуют. Все указания от заместителя генерального (а он из КГБ). Руководители также неграмотные, тупоголовые отморозки. Только угрозы по всем направлениям. Принятие неграмотных, неактуальных решений», — приводит свою история читатель сайта Charter97.org

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