МИД Болгарии призвал своих граждан срочно покинуть Россию

МИД Болгарии призвал своих граждан срочно покинуть Россию3
- 27.09.2022, 21:38
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Ведомство объяснило это «осложнившейся обстановкой».
Министерство иностранных дел Болгарии попросило своих граждан покинуть Россию. Им рекомендовали «рассмотреть возможность выезда в кратчайшие сроки». Ведомство объяснило это «осложнившейся обстановкой».
Тем, кто остается, посоветовали «проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать развитие ситуации». При необходимости болгар просят связаться с посольством в Москве и генеральным консульством в Санкт-Петербурге.
Также МИД Болгарии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию.