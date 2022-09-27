МИД Болгарии призвал своих граждан срочно покинуть Россию 3 27.09.2022, 21:38

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Ведомство объяснило это «осложнившейся обстановкой».

Министерство иностранных дел Болгарии попросило своих граждан покинуть Россию. Им рекомендовали «рассмотреть возможность выезда в кратчайшие сроки». Ведомство объяснило это «осложнившейся обстановкой».

Тем, кто остается, посоветовали «проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать развитие ситуации». При необходимости болгар просят связаться с посольством в Москве и генеральным консульством в Санкт-Петербурге.

Также МИД Болгарии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию.

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