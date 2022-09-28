Латвия вводит режим ЧП на границе с Россией 28.09.2022, 1:38

ЧП введено из-за мобилизации в РФ.

Правительство Латвии объявило о введении режима чрезвычайного положения в граничащих с Россией районах страны. Он начнет действовать с 28 сентября и продлится как минимум 3 месяца. Аналогичный режим вводится в портах, аэропортах, пропускных пунктах и на железной дороге.

«В связи с объявленной в России мобилизацией количество граждан России, желающих покинуть свою страну, значительно увеличилось. Таким образом, существует риск быстрого роста числа нелегальных мигрантов на латвийско-российской границе. Цель экстренных мероприятий — подготовиться к нему», — отмечается в сообщении кабмина.

Режим ЧС вводится в граничащих с Псковской областью Алуксненском, Балвском и Лудзенском муниципалитетах. Кроме того, Латвия решила закрыть пункт пропуска Педедзе и поручила Госпогранслужбе усилить пограничный контроль.

В правительстве подчеркнули, что будут пускать в страну только тех россиян, которые соответствуют новым критериям, вступившим в силу 19 сентября, и ни один гражданин РФ не сможет пересечь границу в качестве туриста. С 19 по 27 сентября таких было 57 человек, и никого из них не пустили, добавили там.

Ранее Латвия, Литва, Эстония и Польша закрыли въезд для россиян с любыми шенгенскими визами. Исключения сделали лишь для водителей грузовиков, дипломатов, диссидентов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера. После объявления в РФ «частичной мобилизации» 21 сентября власти этих стран заявили, что не будут открывать свои двери для тех, кто спасается от призыва.

27 сентября Польша и Болгария рекомендовали своим гражданам покинуть Россию из-за обострения обстановки в стране на фоне войны в Украине.

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