Украинские войска оказались в пяти километрах от Донецка 28.09.2022, 8:29

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Военный эксперт рассказал, когда будет освобожден город.

Весь донецкий фронт пребывает в большом напряжении, поскольку российские военные пытаются выбить ВСУ с занимаемых позиций и оккупировать всю область.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал в эфире «Апостроф TV».

По его словам, ведутся очень тяжелые бои под Донецком. Это - Марьинка, Красногоровка, Пески, Авдеевка. В районе Бахмута тоже идет сражение от Горловки на юге до Северска на севере.

«Мы в режиме активной обороны сдерживаем наступление врага, с помощью 155-мм артиллерии, HIMARS и даже авиации, которая начала туда подтягиваться, работая ракетами HARM и выбивая ПВО врага», - говорит военный эксперт.

По мнению полковника запаса, после того, как Донбасс будет защищен от ПВО противника, туда зайдет авиация, поможет украинским войскам, и до конца года ВСУ должны освободить Донецкую область до границ 1991 года.

«А зайти в Донецк можно буквально в течение дней и недель. До Донецка 5-7 километров, и если будет принято решение, выполнены определенные маневры, подтянуты силы и средства, то можно уже говорить о том, что ближайшее время будут бои в самом Донецке в черте города», - считает Роман Свитан.

Он добавил, что одна из причин, по которой в такой спешке был издан приказ о мобилизации в России, это закрытие брешей на Донецком направлении, ведь украинские войска уже сейчас могут зайти в Донецк, по крайней мере начать движение в сторону города.

«Поэтому первые партии новых «мобиков» будут направлены именно в Донецк и район Лисичанска», - добавил военный эксперт.

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