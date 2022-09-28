Войска РФ попали в окружение при попытке отбить Купянск

Войска РФ попали в окружение при попытке отбить Купянск1
- 28.09.2022, 9:48
- 5,102
Ликвидированы десятки захватчиков.
Российские оккупационные войска предприняли попытку вновь зайти в город Купянск Харьковской области. Отбить населенный пункт у Вооруженных сил пытались подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
В итоге враг потерпел поражения и отступил. Об этом в Telegram сообщил журналист Роман Цимбалюк.
По его словам, вражеские подразделения, пытавшиеся отбить Купянск, были окружены и частично разбиты украинскими военнослужащими.
Российские оккупанты потеряли около 40 человек – 30 убитыми и еще 10 раненными. Пострадал, в том числе, командир роты.
Также во время попытки наступления российская оккупационная армия лишилась 7 единиц бронированной техники.
«В ходе попытки отбить Купянск (Харьковская область), подразделения 200 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) были окружены и частично разбиты. Потери составили: около 30 – убитых (две штурмовые группы); 10 – раненых (в том числе командир роты) и подбито около 7 единиц бронированной техники», – сообщил Цимбалюк.