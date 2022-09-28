Войска РФ попали в окружение при попытке отбить Купянск 1 28.09.2022, 9:48

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Ликвидированы десятки захватчиков.

Российские оккупационные войска предприняли попытку вновь зайти в город Купянск Харьковской области. Отбить населенный пункт у Вооруженных сил пытались подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

В итоге враг потерпел поражения и отступил. Об этом в Telegram сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, вражеские подразделения, пытавшиеся отбить Купянск, были окружены и частично разбиты украинскими военнослужащими.

Российские оккупанты потеряли около 40 человек – 30 убитыми и еще 10 раненными. Пострадал, в том числе, командир роты.

Также во время попытки наступления российская оккупационная армия лишилась 7 единиц бронированной техники.

«В ходе попытки отбить Купянск (Харьковская область), подразделения 200 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) были окружены и частично разбиты. Потери составили: около 30 – убитых (две штурмовые группы); 10 – раненых (в том числе командир роты) и подбито около 7 единиц бронированной техники», – сообщил Цимбалюк.

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