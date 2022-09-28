Путин совершает ошибки за ошибками 28.09.2022, 10:54

1,542

Объявление мобилизации в РФ канцлер Германии назвал актом отчаяния.

Объявив мобилизацию в стране президент России Владимир Путин совершил еще больше ошибок, заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.

«Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом», - сказал Шольц.

Мобилизацию он назвал «актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины».

В то же время он, отвечая на вопрос, использует ли по его мнению Путин ядерное оружие, канцлер заявил, что никто не может знать этого наверняка.

«Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться в Россию и сказать очень ясно: забудьте об этом», - подчеркнул Шольц.

Он добавил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе оружие.

«Германия по мере своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией», - сказал Шольц.

Что касается так называемых «референдумов о присоединении», то канцлер Германии повторил, что для ФРН они не имеют значения и она их не признает.

«Мы не согласимся с результатами этих фальшивых референдумов и будем продолжать поддерживать Украину неизменной силой», - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».