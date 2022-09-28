Ситуация в Лимане для россиян становится критической

Ситуация в Лимане для россиян становится критической2
- 28.09.2022, 11:15
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Украинские войска заходят в тыл оккупантам.
В течение минувших суток, 27 сентября, украинские силы продвигались в сторону Луганской области и освобождали один населенный пункт за другим. Ситуация для российских сил, удерживающих Лиман, становится критической.
Об этом пишет независимый проект мilitaryland.net, который отслеживает войну России против Украины с самого начала.
Харьковский фронт (включает район Харькова и Чугуева)
Украинские силы освободили поселок Купянск-Вузловой южнее Купянска.
Бахмутский фронт
Бои продолжаются в Соледаре и Бахмутском. Российские войска пытались прорвать украинские позиции в направлении Подгорного: немного продвинулись, но не дошли до поселка. Украинские защитники отбили российские атаки в районе Майорска и в направлении Курдюмовки.
Славянский фронт
Противник безуспешно атаковал украинские позиции в районе Спирного и Выемки. Украинские силы продвигаются на север вдоль реки Оскил и освобождают населенный пункт Пески-Радковский.
ВСУ продвигаются также в районе севернее Лимана, пытаясь окружить город. Они освободили Редкодуб.
По словам российского офицера подразделения «Барс-13», дислоцированного в Лимане, украинские силы освободили Катериновку, Новое и Новоселовку. Он назвал ситуацию критической. Украинская армия также продвигается к Лиману с юга.
Донецкий фронт
Украинские защитники отбили атаки россиян на Каменку и Первомайское. Российские войска пытались прорвать позиции украинцев в районе Новомихайловки и Победы, но безуспешно.
Запорожский фронт и Николаевская область
Никаких изменений за последние 48 часов не произошло.