«Надо снимать этого президента с власти»2
- 28.09.2022, 13:41
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Военный РФ послал Путина вслед за русским кораблем.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора российского оккупанта со своей матерью, во время которого он говорит о том, что пора снимать российского диктатора Владимира Путина с поста.
Мать оккупанта рассказывает о ситуации с мобилизацией в России. Она удивлена, что в тот же день, когда Путин подписал приказ, начали разносить повестки.
«У них все было заготовлено заранее», — негодует женщина.
Она также возмущена тем, что мобилизационные пункты повсюду – даже на вокзалах.
Сам сын хочет написать рапорт на увольнение, но из-за объявленной Путиным мобилизации он опасается, что его не отпустят.
«Надо снимать на… этого президента с власти. Эта война никому не нужна. Мне ни холодно, ни жарко от этой Украины», — говорит оккупант.