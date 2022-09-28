Украинская армия вошла в населенный пункт в 9 км от Лимана 28.09.2022, 14:37

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«Котел» для группировки войск РФ закрывается.

Украинские военные освободили поселок Новоселовка Донецкой области, расположенный в 9 километрах от Лимана.

Об этом сообщили бойцы Вооруженных сил Украины в видео, которое было обнародовано в соцсетях. В частности, соответствующее видео опубликовали в Telegram «Оперативный ВСУ».

Поселок освобождали от российских оккупантов бойцы ВСУ вместе с нацгвардейцами.

«Сегодня (28 сентября – ред.) Вооруженные силы Украины – 81-я бригада совместно с Национальной гвардией Украины – освободили населенный пункт Новоселовка. Слава 81-й бригаде, слава Национальной гвардии, слава воинам, которые положили голову за родную землю», – сказал защитник Украины в видеоролике.

Соответствующие фото и видео с мест событий также (обнародовал https://t.me/mysiagin/14406) в своем канале народный депутат Украины, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Мисягин.

Под контроль украинских Сил обороны перешел и поселок городского типа Ковшаровка, расположенный на левом берегу реки Оскол и подчиненный городу Купянск Харьковской области. На местной башне связи и над административным зданием уже поднят сине-желтый флаг.

На карте Deep State оба населенных пункта уже обозначены голубым цветом как только что освобожденные территории.

Между тем, российские источники паникуют из-за успешных наступательных действий ВСУ на Лиманском направлении и заявляют о вероятности оперативного окружения оккупационных войск.

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