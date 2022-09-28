Ozon отказывается продавать товары в Беларусь 1 28.09.2022, 15:46

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Похожие проблемы и у других стран ЕАЭС.

Селлеры Ozon (магазины и отдельные продавцы, размещенные на площадке) начали уклоняться от продаж своих товаров в страны ЕАЭС (Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан), пишет BelRetail. Основная причина — в необходимости сдавать статистическую декларацию таможне при каждом заказе.

Т.к. продажи у большинства селлеров в страны ЕАЭС небольшие, это создает дополнительные трудности. За непредоставление декларации штраф составляет 50 тысяч российских рублей (чуть менее 1 тысячи долларов). Как следствие, многие продавцы избавляются от таких заказов любыми способами.

В частности, один из селлеров создал акцию только для клиентов из России с конкурентной ценой. Для всех остальных стран – цена завышена, и покупатели вряд ли будут заказывать данный товар.

Некоторые селлеры напрямую просят площадку предоставить им возможность отключить продажи в страны ЕАЭС.

Кроме этого, не смотря на локализацию маркетплейса на территории Республики Беларусь (сейчас площадка работает под доменным именем Ozon.by), не решен вопрос двойного НДС.

Если белорусские селлеры платят НДС в Беларуси, то российские вынуждены платить его на территории РФ, а маркетплейс в Беларуси уплачивает белорусский НДС. Это также значительно увеличивает цену на товары продавцов, не являющихся резидентами РБ.

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