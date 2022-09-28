Украинские военные сбили четыре ракеты, которые россияне выпустили вечером 28.09.2022, 22:16

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Украина 217-й день с начала полномасштабного вторжения России продолжает вести бои с оккупантами.

Украинские системы противовоздушной обороны сбили четыре российских ракеты, запущенных в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram и Воздушное командование «Восток».

- Сегодня ПВО обезвредило ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря украинским защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты, - написал Старух.

Военные отмечают, что оккупанты направили 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.

Так, одна ракета была сбита в Запорожской области. В Днепропетровской области одна ракета была уничтожена в Криворожском районе и еще две - в районе населенного пункта Синельниково.

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