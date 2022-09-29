В Минске лукашисты рассказали школьникам, как платить налог за квартиру 29.09.2022, 1:10

Домашнее задание — рассказать об этом родителям.

Обучающие «налоговые» занятия прошли в Минском государственном Дворце детей и молодежи. Если вы думаете, что им рассказали, что такое НДС или какие виды сборов есть в Беларуси — то нет. Школьникам рассказали про налог на квартиру и попросили донести эту информацию до родителей, пишет zerkalo.io.

Школьникам рассказали, что с нынешнего года в Беларуси отменили льготу по налогу на недвижимость для одной квартиры, которая находится в собственности физического лица. Поэтому ставка налога стала единой для всех граждан и составляет 0,1% от стоимости объекта недвижимости. Также специалисты рассказали, что имущественные налоги можно уплатить в два этапа.

После завершения уроков школьникам дали специальное задание на дом — рассказать об услышанном родителям, в случае необходимости помочь им с регистрацией личного кабинета на специальном сайте.

Планируется, что подобные занятия в ближайшее время пройдут в столичных учреждениях образования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».