Марина Адамович: Это «спецоперация» со стороны власти 1 29.09.2022, 11:34

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От политзаключенного Николая Статкевича по-прежнему нет никаких сведений.

От политзаключенного Николая Статкевича, который отбывает за организацию массовых беспорядков 12-летний срок в Глубокской колонии для особо опасных преступников, по-прежнему никаких сведений, сообщает «Радыё Рацыя».

Его жена Марина Адамович очень встревожена и считает это «спецоперацией со стороны власти». По прежнему опыту она может только догадываться, почему так происходит.

«Ничего же нового не происходит под Луной. Мы это все проходили неоднократно и раньше. Это очередная попытка давления под приказом, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Цели для меня неизвестны, я думаю, что никому не придет в голову с трезвым умом требовать от него или просить подписать прошение. Значит, это просто по большому счету физическое и эмоциональное воздействие на него и на близких тоже», —заявила Марина Адамович.

По словам Марины Адамович, если в стране не до законов, то невозможно на что-то положительное надеяться. К «амнистии» с покаянным заявлением она относится скептически, так как это уже не амнистия. И не надо международному сообществу в очередной раз не только наступать на одни и те грабли, а и ходить по ним.

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