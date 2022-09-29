На «Гродно Азоте» боятся утечки информации 29.09.2022, 12:33

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Смартфоны на заводе теперь «вне закона».

Гендиректор ОАО «Гродно Азот» принял решение запретить с 1 ноября использование смартфонов работниками всех структурных подразделений, находящихся на территории предприятия.

Есть исключения — это руководители и их заместители. Смартфоны необходимо будет перед началом работы помещать в специальные ячейки. Это следует из протокола совещания, который передал читатель Telegram-канала «Баста!»

Редакция Telegram-канала попросила прокомментировать документ бывшего работника «Гродно Азот»:

— Изначально запрет телефонов был только во взрывоопасных зонах предприятия, на этих помещениях была соответствующая табличка, где это было запрещено исключительно исходя из соображений техники безопасности.

В данном случае запрет выражает исключительно страх, что какие-то разговоры с начальством могут быть записаны. Либо боятся утечки информации о происшествиях на предприятии, например — фото поломок оборудования.

Что еще интересного в документе?

— Вернут заполнение рапортов (журналов) от руки.

— Из-за введенных санкций ЕС у предприятия есть проблемы с ремонтом газотурбинных установок Siemens.

— При покупке нового электрооборудования всегда рассматривать возможность замещения импортных изделий на электрооборудование белорусского и российского производства. О качестве последних умалчивается.

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