Масштабное разрушение «Северного потока» показали на спутниковых снимках

Масштабное разрушение «Северного потока» показали на спутниковых снимках3
- 29.09.2022, 14:00
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Огромное белое пятно образовалось к юго-востоку от датского острова Борнхольм.
Американская компания Planet опубликовала спутниковые снимки утечки газа на газопроводах Северный поток в Балтийском море.
Снимки сделали с помощью сверхмалых спутников (кубсат) Dove. Компания Planet оперирует созвездием из 200 таких спутников на орбите.
На фотографиях видно большое пятно на поверхности моря, которое образовалось из-за утечки газа-метана. Пятно обнаружили над газопроводом Северный поток-2 к юго-востоку от датского острова Борнхольм.
Две другие утечки связаны с авариями на линии Северный поток-1.
Некоторые европейские лидеры заявили, что утечка газа является результатом саботажа, поскольку два трубопровода практически не могли разрушиться одновременно в трех местах без вмешательства человека.
Сейсмологи также фиксировали мощные взрывы вблизи эпицентров утечки в понедельник, 26 сентября. Официальное расследование планируют начать после ликвидации последствий аварии.
Агентство Reuters сообщало, что поставки природного газа с РФ в Европу по Северному потоку-1 приостановили в августе, а новый газопровод Северный поток-2 еще не был запущен в коммерческую эксплуатацию.
Ранее эксперты издания Bloomberg писали, что воронка бурлящей воды диаметром 700 метров, которая образовалась на месте взрыва утечки, указывает на новую экологическую катастрофу.
По оценкам властей Германии, в результате аварии в атмосферу попало около 300 000 метрических тонн метана, который является вредным парниковых газов.