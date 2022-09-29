Масштабное разрушение «Северного потока» показали на спутниковых снимках 3 29.09.2022, 14:00

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Фото: forsvaret.dk

Огромное белое пятно образовалось к юго-востоку от датского острова Борнхольм.

Американская компания Planet опубликовала спутниковые снимки утечки газа на газопроводах Северный поток в Балтийском море.

Снимки сделали с помощью сверхмалых спутников (кубсат) Dove. Компания Planet оперирует созвездием из 200 таких спутников на орбите.

На фотографиях видно большое пятно на поверхности моря, которое образовалось из-за утечки газа-метана. Пятно обнаружили над газопроводом Северный поток-2 к юго-востоку от датского острова Борнхольм.

Две другие утечки связаны с авариями на линии Северный поток-1.

Некоторые европейские лидеры заявили, что утечка газа является результатом саботажа, поскольку два трубопровода практически не могли разрушиться одновременно в трех местах без вмешательства человека.

Сейсмологи также фиксировали мощные взрывы вблизи эпицентров утечки в понедельник, 26 сентября. Официальное расследование планируют начать после ликвидации последствий аварии.

Агентство Reuters сообщало, что поставки природного газа с РФ в Европу по Северному потоку-1 приостановили в августе, а новый газопровод Северный поток-2 еще не был запущен в коммерческую эксплуатацию.

Ранее эксперты издания Bloomberg писали, что воронка бурлящей воды диаметром 700 метров, которая образовалась на месте взрыва утечки, указывает на новую экологическую катастрофу.

По оценкам властей Германии, в результате аварии в атмосферу попало около 300 000 метрических тонн метана, который является вредным парниковых газов.

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