Ученые нашли в Турции древний умывальник с фантастическими существами 1 29.09.2022, 14:21

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Уникальный артефакт был создан 2500 лет назад.

В Турции в ходе раскопок обнаружили уникальные керамические фигурки. Среди находок - 2500-летний редкий умывальник, а также ножка и основание умывальника, украшенные гонками колесниц.

Об этом сообщает Arkeonews.

Уникальный артефакт был обнаружен в древнем городе Клазоменай в районе Урла в Измире. Эксперты заявили, что ранее никогда не было найдено чеканного и раскрашенного экземпляра, украшенного фигурами таким образом.

Перрантерий — так назывался древний умывальник - использовался для ритуального омовения в святилищах. Хотя при предыдущих раскопках было найдено много образцов камня (мрамора) и керамики, не было найдено ни одного примера фантастических мифологических существ и гонок на колесницах, относящихся к 6 веку до н.э.

Клазоменай был одним из центров производства керамики античного периода. Самым важным аспектом города была мастерская по производству оливкового масла, датируемая 6 веком до нашей эры. Она свидетельствует о том, что используемая сегодня технология была разработана в этом регионе 2600 лет назад. На амфорах, найденных при этих раскопках, орнаменты были нарисованы на полосе в стиле, характерном для Клазоменай, и они использовались для хранения и транспортировки оливкового масла и вина, что является доказательством того, что внешняя торговля города была хорошо развита в 6 веке до н.э.

Клазоменай считается одним из важнейших центров производства керамики в регионе, особенно в архаический период, в 6 веке до н.э. В раскопках, проведенных здесь, также находят много фигурной керамики и саркофагов, изготовленных мастерскими, связанными с городом.

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