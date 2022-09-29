«Сильные специалисты будут согласны на меньшую зарплату ради иммунитета от армии» 5 29.09.2022, 14:29

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Что в белорусских офисах компаний из РФ говорят о мобилизации коллег.

Айтишникам в России обещают отсрочку от мобилизации. Но под нее подпадают далеко не все работники и не всех ИТ-компаний. К тому же российские медиа сообщают о множестве нарушений и «перегибах на местах» при проведении мобилизации.

Журналисты devby.io спросили у айтишников (россиян и тех, кто работает на российские компании в Беларуси), что происходит в их офисах.

Минский центр разработки банка «Тинькофф»

Андрей (имена спикеров изменены)

В офисе все обеспокоены. Среди коллег (и в Беларуси, и в России) нет тех, кто бы поддерживал эту дичь.

Из моей команды (12 человек) все остались в России, но стараются съехать с мест прописки (кто-то в другой город, кто-то к друзьям). У коллеги двое друзей переехали в Беларусь, но временно, на пару недель (как я понял, ждут рейса куда-то еще). CEO сказал, что компания готова релоцировать из России в зарубежные офисы, но Беларусь большим спросом не пользуется.

Руководство «Тинька» («Тинькофф». — Прим. ред.) уже подготовило пакет бумаг по брони (от мобилизации) сотрудников, поэтому просит их не уклоняться от призыва. Я слышал, что «Тинькофф» нанял юристов для анализа ситуации и оперативной реакции на внештатные ситуации.

Сейчас, насколько знаю, банк может юридически отстоять своих работников (в том числе и тех, кто на подряде), которые попадают под мобилизацию. Посмотрим, что будет дальше.

По словам CEO, повестки пришли паре-тройке человек в России, но их удалось забронировать. Вроде как.

Олег

У нас есть коллеги, которые переоформляются в беларусский и казахстанский офисы. Но «Тинькофф» работает над тем, чтобы предоставить сотрудникам официальную отсрочку от призыва.

Российская компания с офисом в Минске

Вячеслав

Коллеги в России под угрозой мобилизации. Среди них есть и бывшие десантники, и другие военные специальности, которые подпадают под мобилизацию в первую очередь.

Пока сложно понять, как будет развиваться ситуация — нужно больше времени. Возможность работы в Минске (если это потребуется), скорее всего, предоставят всем желающим. У нас до сих пор удаленка, поэтому работать можно из любой страны.

У коллег в России легкая паника. Многие процессы стали на паузу из-за того, что ключевые сотрудники боятся мобилизации. В компании идут плановые юридические консультации, но ясности по вопросам призыва в ИТ-сфере пока нет.

Слышал, что ИТ-компании, особенно аккредитованные (в реестре российского минцифры. — Прим. ред.), готовятся решать кадровые вопросы за счет права на отсрочку: они смогут заполучить на рынке специалистов высокого уровня по приемлемой цене. Право давать отсрочку станет сильным бонусом при найме. Ожидается, что сильные специалисты будут согласны на меньшую зарплату и быстрое трудоустройство ради иммунитета от армии (даже если мобилизация в будущем прекратится).

Мобилизация может охладить рынок труда в ИТ по части заполнения вакансий и уровня зарплат.

Офис беларусской компании в Узбекистане

Александр

Я гражданин РФ, работаю в крупной компании из Беларуси (не EPAM). До марта 2022 года жил в Минске. В марте компания вывезла в Ташкент. С тех пор езжу по миру, но посещение РФ и РБ руководство не одобряет. В России был последний раз в 2021 году.

Про мобилизацию в компании ничего не говорят: Узбекистан далеко, офиса в России у нас больше нет.

За себя я не волнуюсь. Давно живу за рубежом, по закону должен квалифицироваться как гражданин РФ, постоянно проживающий за границей. В Узбекистане я не турист, резидент ИТ-парка, плачу налоги.

Что буду делать, если придет повестка на мой адрес в России? Ну придет и придет. Неподписанная повестка вообще ничего не значит.

У меня много знакомых в России, многие никуда не поехали, скрываются, и их пока никто даже не ищет. Берут тех идиотов, кто сам идет в военкомат.

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