Путин поручил закрыть границы для грузовиков из Европы 2 29.09.2022, 18:42

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Границы закроют уже сегодня.

Президент России Владимир Путин дал правительству право ввести запрет на въезд в Россию для грузовых автомобилей из Евросоюза и других «недружественных» стран, которые уже закрыли границы для российских грузовиков. Опубликованный на портале правовой информации документ вступает в силу с 29 сентября.

Пока помимо Евросоюза, который ввел ограничения против российских и белорусских грузовиков в апреле, в перечне таких стран находится Норвегия. Она присоединилась к этим санкциям в мае. Перевозчики из России и Беларуси не могут провозить грузы по Европе даже транзитом. Ограничения не распространяются на перевозки фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автодорожное сообщение для гуманитарных целей. Фуры без груза также могут пересекать границу.

О том, что Россия ответит зеркальными мерами, стало известно в июле — о них просила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). На совещании у вице-премьера Андрея Белоусова было поручено до 1 августа разработать ответные меры, аналогичные тем, что действуют в Белоруссии. Там оставили свободной приграничную зону для выполнения перецепки или перегрузки.

Считается, что благодаря зеркальным мерам российские перевозчики снова получат возможность работать на направлении «Европа-Россия», отмечает Trans.ru: сейчас здесь монополистами остаются перевозчики из ЕС. Негативным побочным эффектом может стать рост тарифов из-за необходимости перецепки или перегрузки товаров на границе.

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