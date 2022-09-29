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Трое морпехов ВСУ вернулись на подконтрольную Украине территорию

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  • 29.09.2022, 20:10
  • 2,170
Трое морпехов ВСУ вернулись на подконтрольную Украине территорию

Подробности операции.

Трое украинских морпехов смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию. Их возвращение стало возможным благодаря оперативной работе на оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

Была получена информация, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются три украинских военнослужащих бригады морской пехоты — двое мужчин и женщина.

В марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации. Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания.

Для их возвращения оперативные подразделения ГУР МО, ГБР, НАБУ и Национальной полиции провели операцию по эвакуации и украинские морпехи смогли покинуть оккупированную территорию. В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу.

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