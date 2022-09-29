Трое морпехов ВСУ вернулись на подконтрольную Украине территорию 2 29.09.2022, 20:10

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Подробности операции.

Трое украинских морпехов смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию. Их возвращение стало возможным благодаря оперативной работе на оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

Была получена информация, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются три украинских военнослужащих бригады морской пехоты — двое мужчин и женщина.

В марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации. Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания.

Для их возвращения оперативные подразделения ГУР МО, ГБР, НАБУ и Национальной полиции провели операцию по эвакуации и украинские морпехи смогли покинуть оккупированную территорию. В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу.

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