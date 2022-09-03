Еврокомиссар: ЕС готов к прекращению поставок газа из России 3.09.2022, 22:31

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По словам Паоло Джентилони, Евросоюз не боится решений Путина.

Евросоюз хорошо подготовлен к возможному полному прекращению Россией поставок газа. Такое заявление сделал в субботу, 3 сентября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на полях экономического форума в итальянском городе Черноббьо. При этом он подчеркнул, что ЕС активно закачивает газ в свои хранилища и задействует меры по экономии энергии, пишет dw.com.

- Мы не боимся решений Путина, - отметил Джентилони, добавив, что ЕС требует от России соблюдения договоров и в противном случае готов реагировать.

Как отметил еврокомиссар, благодаря диверсификации поставок газовые хранилища в ЕС заполнены сейчас примерно на 80 процентов. В Германии уровень заполненности газохранилищ, по данным на утро 3 сентября, составляет 84,53 процента.

Российский концерн «Газпром» 31 августа прекратил поставки голубого топлива в Германию по газопроводу «Северный поток» по причине якобы планового техобслуживания на компрессорной станции «Портовая». Изначально планировалось, что прокачка возобновится 3 сентября.

В тот же день, 2 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) высказалась за введение в ЕС фиксированной максимальной цены для закупок российского газа - так называемого «ценового потолка».

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