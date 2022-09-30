Гайдай: На Луганщине ВСУ уверенно шагают вперед 30.09.2022, 4:56

Сергей Гайдай

Глава Луганской ОВА анонсировал очень позитивные новости.

На Луганщине ожидаем хорошие новости с фронта. ВСУ уверенно шагают вперед.

Об этом сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью «Единым новостям» общенационального телемарафона, передает УНИАН.

«Я бы не очень хотел комментировать сейчас те события, которые происходят на фронте потому, что они активно там проходят. Какой информацией мы можем только навредить нашим военным, поэтому будем только помогать. Дождемся официальной информации от Генштаба. У нас более тяжелая ситуация, чем на Харьковском направлении. У нас уже нет эффекта неожиданности. Скажу одно: ВСУ, как и запланировано, все делают, двигают. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим очень позитивные новости», - отметил Гайдай.

По его словам, на подконтрольной Украине территории Луганщины идут боевые действия, никто никуда не отходит.

«Это тот кусочек Луганщины, который врагу так и не удалось окончательно захватить и контролировать. И все заявления того же самого Шойгу, что вся Луганская область захвачена, как раз благодаря этой территории и были опровергнуты. Наверное, мы там поставим огромную награду, даже две. Поскольку, если помните, то была молниеносная Белогоровская операция со стороны ВСУ», - напомнил Гайдай.

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