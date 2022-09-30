Ученые нашли акулу, которая может оказаться старейшим предком человека 2 30.09.2022, 9:38

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Странную рыбу обнаружили в Китае.

Первые позвоночные животные с челюстями появились на Земле в раннем силурийском периоде, и именно от этих рыбоподобных существ берут свое начало все современные наземные позвоночные — от лягушек до человека. Самые ранние представители этой группы известны плохо, но недавно китайским ученым повезло обнаружить, возможно, старейшее челюстноротое животное на планете: возраст похожей на акулу рыбы составляет около 420 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Акантоды были странными рыбами, приходящимися отдаленной родней современным акулам, но сочетавшими в строении скелета признаки и хрящевых, и костных рыб. В отличие от современных акул, у этих животных имелась костная броня, а перед каждым плавником, кроме хвостового, росли длинные острые шипы.

Несмотря на причудливый внешний вид, акантоды имеют непосредственное отношение к современным наземным позвоночным, включая человека: это были древнейшие позвоночные животные, у которых развились зубастые челюсти. В будущем эта анатомическая опасность определит доминирующее положение челюстноротых на Земле.

Окаменелости нового вида рыб нашли в южнокитайской провинции Гуйчжоу, они представляют собой тысячи фрагментов скелета, которые ученым пришлось кропотливо собирать воедино. Рыбу назвали фаньцзиншанией (Fanjingshania renovata) — в честь известного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенного в той же провинции.

Тело фаньцзиншании щетинилось множеством костных шипов, а в ее чешуйках выявили дентин —вещество, укрепляющее наши зубы и входящее в состав чешуи современных акул. Что любопытно, хотя строением скелета рыба напоминала акул и скатов, в ее костях ученые обнаружили признаки резорбции и ремоделирования — процессов, до сих пор наблюдаемых при развитии скелета костных рыб и сухопутных позвоночных.

Таким образом, в строении фаньцзиншании сочетались признаки хрящевых и костных рыб, хотя филогенетически она все же была ближе к акулам, чем к осетрам и карасям. Находясь у самого основания эволюционного дерева челюстноротых, эта удивительная рыба позволяет нам понять, как выглядели первые животные Земли, вооруженные зубастыми челюстями, — общие предки всех современных сухопутных позвоночных.

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