В многоэтажке в Барановичах произошло ЧП 3 30.09.2022, 13:46

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Горячая вода течет по стенам.

Видео, на котором видно, как потоки воды льются по стенам пятиэтажки на несколько этажей вниз, в редакцию Intex-press прислал читатель. ЧП произошло днем 30 сентября в одном из домов по ул. 50 лет ВЛКСМ.

По словам автора видео, за несколько часов до происшествия в доме включили отопление.

– Горячая вода течет на улицу. И пар идет с окон. Два часа назад тут дали отопление, – сообщил в редакцию читатель, отметив, что представителей коммунальных служб вызвали, но пока никто не приехал.

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