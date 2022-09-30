Шокирующая история: после удара РФ по Запорожью 3-летний мальчик бегал среди трупов и плакал 4 30.09.2022, 14:10

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фото: РИА мелитополь

Ребенок искал погибших родителей.

Утренний ракетный удар России 30 сентября по колонне мирных жителей в Запорожье осиротил трехлетнего ребенка. Мальчик громко плакал и бегал по разбомбленной трассе в поисках мамы и папы, которые погибли на месте.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала «РИА Мелитополь», ссылаясь на рассказ очевидца. Свидетель жутких событий до сих пор шокирован этим зрелищем.

«Это просто ужас. Я видел, как среди сгоревших авто и трупов бегает трехлетний мальчик и ищет своих родителей. А они погибли. И мама, и папа погибли…» – рассказал он.

Еще один мальчик пяти лет, которого российские оккупанты пришли «демилитаризовать», получил тяжелые травмы от их атаки. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи пытаются спасти его жизнь.

«Среди пострадавших есть жители Мелитополя, которые стояли в колонне на выезд с утра на оккупированную территорию. На 11:32 уже погибли 24 человека и 36 ранены», – заключили авторы, ссылаясь на официальные данные ГСЧС.

Напомним, что четыре ракетных удара утром 30 сентября пришлись по району авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины.

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