На погранпереходе «Варшавский мост» стоит многокилометровая очередь на выезд из Беларуси 1 30.09.2022, 16:34

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Брестчане отмечают, что таких очереди на границе видят впервые.

Очередь на выезд из Беларуси в Польшу на пограничном переходе «Варшавский мост» с 28 сентября выросла на несколько километров. Хвост очереди начинался возле подвесного моста, находящегося напротив входа в Брестскую крепость, передает «Белсат».

В Telegram-каналах люди пишут, что только чтобы доехать до границы нужно 10-12 часов. Некоторые же провели в ожидании и 19 часов. Причина таких очередей в том, что изменились правила пропуска. В связи с этим польские и беларусские пограничники и таможенники стали работать медленнее.

Согласно Госпогранкомитету, 30 сентября на 14 часов очередь легковушек на выезд из Беларуси составляет около 190 автомобилей. В свою очередь жители Бреста считают, что на самом деле очередь намного больше, чем официально озвучивается. Некоторые говорят, что такую очередь видят вообще впервые.

Обстановка в очереди довольно нервная, люди злятся, возникают ссоры.

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