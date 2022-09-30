закрыть
30 сентября 2022, пятница, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики: Томаты и арбузы положительно влияют на сердце и сосуды

1
  • 30.09.2022, 16:47
  • 1,060
Медики: Томаты и арбузы положительно влияют на сердце и сосуды

Опубликованы результаты нового исследования.

Положительное влияние сочных томатов и арбузов на здоровье сердца и сосудов доказано медиками-исследователями. Основой для такой рекомендации по корректировке рациона, послужил пигмент ликопин, которым и насыщены эти продукты, пишет medicina.ua.

Результаты исследований, в ходе которых добровольцы были разделенные на 2-ве группы относительно употребления ликопиносодержащих средств или плацебо, позволили сделать вывод о существенной пользе алого пигмента.

Перед стартом эксперимента, учеными было оценено состояние сердечно-сосудистой системы каждого из участников, такое же обследование было повторено после его проведения. Как выяснилось, вне зависимости от наличия или отсутствия сердечных патологий, за период эксперимента, в группе принимающей ликопиносодержащие препараты просвет сосудов увеличился более чем на 50%.

В чем польза ликопина?

Сам по себе ликопин — это антиоксидант активно расщепляющий жиры и защищающий клетки организма от пагубного воздействия свободных радикалов. Высокий уровень его содержания, способен уменьшать количество окислившихся компонентов ДНК, что в свою очередь имеет профилактическую важность для таких заболеваний как рак простаты и желудка.

Еще одно из последних исследований свойств данного пигмента выявило, что регулярное потребление ликопина на 70% замедляет рост раковых клеток.

Эксперимент показал, что ликопин в человеческом организме уменьшает риск сердечного приступа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип