Медики: Томаты и арбузы положительно влияют на сердце и сосуды 1 30.09.2022, 16:47

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Опубликованы результаты нового исследования.

Положительное влияние сочных томатов и арбузов на здоровье сердца и сосудов доказано медиками-исследователями. Основой для такой рекомендации по корректировке рациона, послужил пигмент ликопин, которым и насыщены эти продукты, пишет medicina.ua.

Результаты исследований, в ходе которых добровольцы были разделенные на 2-ве группы относительно употребления ликопиносодержащих средств или плацебо, позволили сделать вывод о существенной пользе алого пигмента.

Перед стартом эксперимента, учеными было оценено состояние сердечно-сосудистой системы каждого из участников, такое же обследование было повторено после его проведения. Как выяснилось, вне зависимости от наличия или отсутствия сердечных патологий, за период эксперимента, в группе принимающей ликопиносодержащие препараты просвет сосудов увеличился более чем на 50%.

В чем польза ликопина?

Сам по себе ликопин — это антиоксидант активно расщепляющий жиры и защищающий клетки организма от пагубного воздействия свободных радикалов. Высокий уровень его содержания, способен уменьшать количество окислившихся компонентов ДНК, что в свою очередь имеет профилактическую важность для таких заболеваний как рак простаты и желудка.

Еще одно из последних исследований свойств данного пигмента выявило, что регулярное потребление ликопина на 70% замедляет рост раковых клеток.

Эксперимент показал, что ликопин в человеческом организме уменьшает риск сердечного приступа.

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