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В Минске во всех детских садах установят видеокамеры

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  • 30.09.2022, 19:08
В Минске во всех детских садах установят видеокамеры

Детсады подключат к республиканской системе мониторинга общественной безопасности.

Во всех детских садах Минска установят видеокамеры наблюдения. О подключении столичных детсадов к республиканской системе мониторинга и общественной безопасности в Мингорисполкоме сообщили в программе «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».

Так, по словам первого зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмилы Борисенко, еще в 2021-ом учреждения общего среднего образования Минска заключили договора с Департаментом охраны МВД. Милиционеры минимум по 12 часов дежурят в минских школах и гимназиях. То есть в Минске серьезное внимание уделяется обеспечению безопасности учащихся. Также в школах установлены и видеокамеры высокого разрешения, интегрированные в республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.

- В этом году такая же работа начата и в детских садах, - подчеркнула представитель Мингорисполкома.

Также она заметила, что в школах установлены турникеты, а в детсадах ставят чаще всего домофонные системы. Посетители затем проходят паспортный контроль, а у родителей и педагогов есть карточки для прохода в здания учреждений образования.

- Правила пропускного режима в учреждениях образования закреплены во всех наших нормативных актах, - заключила Борисенко.

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